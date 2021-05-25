Глава Коми ответил на жалобы жителей фразой: «У вас я Путин»

Глава Коми Владимир Уйба в ответ на жалобы жителей села Мутный Материк сказал, что для них он Владимир Путин. Видео со встречи опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».

Жители села заявили, что намерены обратиться с жалобой к президенту России из-за утечки нефти из Ошского месторождения. Уйба заявил, что готов собрать все жалобы, но без связи с разливом топлива. Собравшиеся заявили, что такое делают каждый год и сейчас нужно обращаться напрямую к Путину.

«У вас я Путин», — заявил в ответ Уйба.

В пресс-службе администрации Коми в ответ на запрос РИА «Новости» заявили, что глава региона под своим заявлением имел в виду, что ответственность за ситуацию в республике полностью лежит на нем.

«Владимир Викторович [Уйба] хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне», — заявили в администрации.

Губернатора выбрали жители республики, доверив ему решать проблемы региона. Он не снимает с себя ответственность и встречается с жителями, чтобы узнать об их чаяниях и найти выход из ситуации.

Утечка на Ошском месторождении произошла 11 мая. Около девяти тонн нефтесодержащей жидкости попало в реку Колву, откуда ушло в Печору. Прибывшие на место специалисты локализовали утечку и очистили территорию. Сбор нефти с водной поверхности провели при помощи впитывающих материалов.