Глава Камчатки объявил выговор заявившему о «ненужных туристах» министру

Министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Кумарькову, который ранее написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, глава региона Владимир Солодов объявил строгий выговор.

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть — за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации», — сказал Солодов. Свое заявление он сделал в рамках оперативного совещания правительства региона, уточнило РИА «Новости».

Любое высказывание госслужащих, как добавил губернатор, должно быть корректным и уважительным к населению.

«И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение», — отметил Солодов.

За свою карьеру Кумарьков не впервые привлек к себе внимание неоднозначными фразами. Около года назад чиновник в соцсетях поделился впечатлением от поездки в Петровск-Забайкальский. Он пожаловался, что ехал более 550 километров по гравийной дороге и ямам. Как бороться с чиновничьим хамством в назидание остальным — в материале «360».