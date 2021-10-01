Глава ХМАО Наталья Комарова поручила перевести работников на удаленный режим

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила бюджетным организациям перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы с 4 октября. Такие меры связаны с ухудшением эпидемической обстановки в регионе. О решении главы региона сообщил портал ugra-news.ru.

О росте заболеваемости и необходимости принимать меры к предотвращению распространения болезни Наталья Комарова сообщила в ходе заседания правительства региона.

«С понедельника необходимо настроить работу каждого подразделения, включая подведомственные организации, в дистанционном формате. Заболеваемость растет, жесткость проявлений инфекции тоже достаточно серьезная», — рассказала губернатор.

Комарова акцентировала внимание на том, что на конец года в ХМАО планируется ввод в эксплуатацию различных объектов, поэтому специалистам нужно мобилизоваться и обеспечить безопасность работников.

Власти дали распоряжение о переходе на дистанционную работу учреждениям дополнительного образования в Курской области, а с 27 сентября на дистанционное обучение перешли все школы Саратовской области.