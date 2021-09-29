Регионы массово стали возвращать ковидные ограничения. Четвертая волна накрывает Россию?

Россию накрыла четвертая волна коронавируса. Из-за ухудшения эпидемической ситуации регионы снова стали вводить ограничительные меры. Правила решили ужесточить в Пермском крае, Чувашии, Удмуртии и некоторых других субъектах страны. При этом прогнозы специалистов оставляют желать лучшего.

Коронавирус унес рекордное количество жизней в России. Утром 28 сентября оперштаб сообщил, что за последние сутки жертвами ковида стали 852 человека. Такой показатель стал максимальным с начала пандемии. Всего врачи зафиксировали 7 464 708 случаев заражения.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество новых случаев инфицирования наблюдается в целом ряде российских регионов. По словам некоторых специалистов, страна уже столкнулась с четвертой волной коронавируса.

«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле», — отметил Песков.

Власти некоторых регионов уже начали ужесточать ограничительные меры. Рост заболеваемости привел к возвращению QR-кодов и отмене массовых мероприятий.

Чувашия

Одним из регионов, ужесточивших антиковидные меры стала Чувашия. Глава республики Олег Николаев объявил о приостановке проведения культурно-массовых мероприятий.

«Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, <…> который приостанавливает проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных», — сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Подобные мероприятия запретили устраивать в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания и в других общественных местах. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Принятые меры отменят только после улучшения эпидемической ситуации.

Удмуртия

В Удмуртии тоже решили ужесточить правила. С 29 сентября в регионе закроются все фуд-корты. Обслуживать посетителей можно будет только на вынос. Все кафе и рестораны должны будут ограничить заполняемость зала до 50%. Полная посадка будет возможна только, если у гостей будут сертификаты о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Причем анализ должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до визита в заведение.

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов уточнил, что с 5 октября жители региона должны будут показывать QR-коды для посещения массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий. Если такого кода нет, то можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

На входе в магазины и другие учреждения у всех посетителей будут проверять температуру. Учебным заведениям региона предложили либо перейти на дистанционное обучение, либо отправить учащихся на каникулы.

Пермский край

Со следующей недели QR-коды понадобятся жителям Пермского края. Новые правила будут действовать при посещении спортивных соревнований, театров, туристических мероприятий, концертных залов, кинотеатров и цирка. Вместо кода можно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста или медицинскую справку о перенесенном ковиде.

Губернатор региона Дмитрий Махонин считает, что возобновление ограничений поможет снизить количество контактов инфицированных людей со здоровыми. Также принятые меры подтолкнут население пройти вакцинацию.

Самарская, Курская и Саратовская области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что посещать общественные мероприятия и фитнес-центры смогут только обладатели QR-кодов. В общественном транспорте и торговых центрах усилят контроль масочного режима. При этом глава региона предупредил, что за несоблюдением правил последует череда закрытий ТЦ и штрафов.

Помимо этого, главы муниципалитетов обсудят вопрос о возможном переводе школьников на дистанционное обучение со следующей недели. Речь идет об учениках с шестого по десятый класс.

Учреждениям допобразования уже рекомендовали перейти на удаленный режим работы в Курской области. Еще в регионе ограничили проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Все спортивные мероприятия теперь будут проводить без зрителей. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях — старше 16 лет.

С 27 сентября все школы Саратова перешли на дистанционное обучение. Учиться из дома дети будут в течение ближайших двух недель. Власти региона закрыли все фуд-корты и развлекательные комнаты.

Прогнозы врачей

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России ситуация с коронавирусом стабилизируется примерно в конце ноября или начале декабря.

По словам медика, к этому времени стране удастся выйти на плато по заболеваемости. При этом весной ожидается сезонный всплеск инфицирования. Но врач подчеркнул, что такой сценарий возможен, если не появятся новые штаммы коронавируса.

Неспокойную осень россиянам пообещала главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Она пояснила, что сезон не удастся пережить спокойно, так как привитых в стране пока недостаточно.

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