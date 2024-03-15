Общество 15 марта 2024, 08:59 Глава Херсонской области Сальдо назвал выборы историческим моментом для региона Глава Херсонской области Сальдо проголосовал на выборах президента России

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Выборы президента России в Херсонской области являются историческим моментом для региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Избирательные участки на выборах президента России открылись в Херсонской области. Осознавая важность происходящего, проголосовал в числе первых пришедших избирателей», — написал он.

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Сальдо напомнил, что для Херсонской области это первые выборы президента страны.

«Уважаемые земляки, от нашего решения зависит будущее России и судьба Херсонщины. Время на принятие решения есть, выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Самое главное — реализовать свое конституционное право и проявить гражданскую ответственность», — добавил глава региона.

Утром 15 марта в Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса открылись избирательные участки. Жители этих регионов впервые голосуют на выборах президента страны.