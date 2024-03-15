15 марта 2024, 08:07
Избирательные участки на выборах президента открылись в новых регионах России
В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской области утром 15 марта открылись избирательные участки. Жители новых регионов в первый раз голосуют на выборах главы государства.
В Запорожской области начался подомовой обход избирателей. Основное голосование будет проходить с пятницы по воскресенье. Также члены участковых избирательных комиссий заработают на выезде.
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В новых регионах также проводилось досрочное голосование. Приоритетом для работы избирательных комиссий была безопасность граждан. По данным Центризбиркома, всего в досрочном голосовании приняли участие свыше 2,3 миллиона россиян.
Председатель комиссии Элла Памфилова сочла этот показатель беспрецедентным. По ее мнению, голосование проходит в новых политических реалиях.
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