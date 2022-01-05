Глава дипломатии Евросоюза: Не можем остаться в стороне на переговорах России и НАТО

Евросоюз не останется нейтральной стороной на предстоящих переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом Financial Times заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Нынешний контекст обнажает разногласия внутри союза и лишает нас возможности реагировать на Россию как единое целое», — заявил Боррель. Он уточнил, что Евросоюз не останется в нейтралитете на переговорах России и НАТО.

Напомним, МИД РФ направил в НАТО проекты договора по гарантиям взаимной безопасности. Одним из условий называлось нерасширение сил альянса на восток.

Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.

Киев выражал беспокойство перемещением российских войск вдоль границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что «это никому не угрожает и никого не должно волновать».

Ранее Боррель заявил, что на неделе посетит восток Украины и «линию соприкосновения» с Донецкой народной республики (ДНР).