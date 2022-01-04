Глава дипломатии Евросоюза посетит линию соприкосновения в Донбассе

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен посетить Украину. Эта поездка станет для него первым заграничным выездом в 2022 году, сказано в сообщении Еврокомиссии.

«Высокий представитель, вице-президент (Еврокомиссии — прим. ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4–6 января», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения Еврокомиссии.

В документе также отмечено, что эта поездка «подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».

Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит восток страны и «линию соприкосновения». После этого глава Еврокомиссии планирует отправится в Киев, отмечается в релизе. В столице Украины он также встретится с представителями власти страны.

Накануне армия Украины направила на линию соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) самолеты — разведчики. Они пролетели над населенными пунктами Павлополь и Широкино, сообщил представитель народной милиции ДНР. В ведомстве не исключили, что подобное поведение может стать подготовкой к вооруженной провокации со стороны украинской армии.