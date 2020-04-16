Умершую беременную девушку с COVID-19 перевозили на вертолете. Минздрав озвучил подробности

Беременную женщину, которая заразилась коронавирусом, доставили в Махачкалу из Хасавюрта на вертолете. Спасти медикам ее не удалось.

«Среди скончавшихся 27-летняя беременная женщина из города Хасавюрт. 15 апреля вертолет регионального Минздрава доставил в Республиканский центр инфекционных болезней пациентку в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медицинского персонала больницы, спасти женщину не удалось», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального оперштаба.

Ранее источник в Минздраве Дагестана сообщил «360», что умершая от двусторонней пневмонии женщина жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района. Она была на третьем-четвертом месяце беременности.

По последним данным, за минувшие сутки в Дагестане умерли три человека, которые заразились коронавирусом. Оперштаб сообщил о 154 случаях заражения 2019-nCoV в республике. Девять человек выздоровели.

Всего в России по состоянию на 16 апреля инфекцию подхватили 27 938 человек. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая, скончались 232 пациента.