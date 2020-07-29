Глава Дагестана пожелал здоровья умершему от COVID-19 врачу

Благодарность с пожеланиями благополучия и здоровья пришла домой к рентгенологу Аминат Меджидовой. Женщина работала в красной зоне и умерла в мае. Письмо подписал глава Дагестана Владимир Васильев.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия, — говорится в тексте письма», — написано в письме под стеклянной рамкой.

Женщина работала в районной больнице в селе Гергебиль, куда съезжались жители, чтобы провериться на коронавирус, пишет «Комсомольская правда». Заведующий рентгено-диагностическим отделением Гергебильской районной больницы Магомед Мусаев рассказал, что в первые две недели были обследованы 1400 человек. По словам Мусаева, это колоссальная цифра.

По словам супруга погибшей Магомеда Омарова, женщина сама сшила себе маску, а некоторые врачи вместо защитных костюмов использовали целлофановую пленку. В мае его жена попала в больницу с коронавирусом и скончалась спустя несколько дней. Погибшей было 44 года, у нее остались четверо детей.

За прошедшие сутки в России выявили 5475 случаев заражения. При этом 26,8% пациентов переносят COVID-19 бессимптомно. Всего в стране выявили 828 990 инфицированных.