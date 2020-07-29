Более 5,4 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки COVID-19 подтвердили у 5475 жителей 84 регионов. Из них бессимптомных — 26,8%. Всего в стране выявили 828 990 инфицированных. Число проведенных на коронавирус тестов превысило 27,5 миллиона.

Врачи выписали 8116 пациентов, которым удалось полностью выздороветь после COVID-19. Поправились уже 620 333 наших соотечественников. За последние 24 часа скончались 169 заболевших, всего погибших 13 673.

В Москве ситуация по коронавирусу остается стабильной. В столице за сутки выявили 671 инфицированного. На втором месте по подтвержденным случаям — Свердловская область, где их 223. На третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (+173 COVID-пациентов). В Санкт-Петербурге у враче стало на 165 коронавирусных больных больше, в Иркутской области — на 159.

На 29 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 27,5 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделали 242 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением остается 260 621 россиянин. Медики подозревают у них коронавирус.

Некоторые страны вновь вводят ограничительные меры из-за новых вспышек COVID-19. С 29 июля карантин начнет действовать в Китае — пока до 6 августа. Во Вьетнаме и Ливане, где инфекция снова дала о себе знать, тоже возобновят определенные противоэпидемические мероприятия. В нескольких городах Бельгии ограничат въезд и выезд, а Марокко ждут «ряд отдельных мер».