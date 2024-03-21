21 марта 2024, 12:34
Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз
Актриса Глафира Тарханова родит пятого ребенка
Актриса Глафира Тарханова станет мамой уже в пятый раз. Поклонники заметили ее округлившийся живот на премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие», прошедшей в кинотеатре «Октябрь» накануне, сообщило издание «РБК».
Актриса, которую зрители полюбили за роли в сериалах «Громовы» и «Измены», появилась на красной дорожке в эффектном голубом платье. Несмотря на свободный фасон, фанаты заметили беременность 40-летней Тархановой.
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Во втором сезоне «Обоюдного согласия», постановщиком которого выступила Валерия Гай Германика, Тарханова сыграла Марину Венишеву — супругу успешного бизнесмена. Персонажи сериала женаты уже два десятка лет и воспитывают троих детей.
Внезапно Марина становится главной фигурой в расследовании убийства своего супруга, поскольку ее отпечатки находят на оружии. В ходе расследования выясняется, что она могла стать жертвой домашнего насилия.
Илана Юрьева из «Уральских пельменей» тоже снялась в новом сериале Валерии Гай Германики. Она сыграла персонажа по имени Юлия Кардан.
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