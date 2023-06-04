Общество 04 июня 2023, 12:44 Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгородской области Губернатор Гладков: раненные при обстрелах белгородцы пошли на поправку Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил больницы, где сейчас проходят лечение пострадавшие от обстрелов ВСУ жители региона. По его словам, все они идут на поправку.

Губернатор отметил, что больше всего переживали за детей, раненых в Соболевке. У девочки диагностировали ранения глаз, мальчик получил перелом, когда убегал от снарядов.

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«Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал и о других пострадавших. По словам главы региона, степень полученных травм у всех разная. Лечение проходят в ожоговом отделении, хирургии и травматологии. Один из рабочих атакованного ВСУ предприятия получил ожоги верхних дыхательных путей, он в тяжелом состоянии. Остальные пациенты — в стабильном.

«Дополнительного перевода в Москву на лечение для всех пострадавших не требуется. Врачи справляются. Лекарственные препараты есть», — отметил Гладков.

ВСУ в ночь на 4 июня вновь обстреляли Белгородскую область. Никто не пострадал, но зафиксировано много разрушений. Власти попросили жителей временно покинуть свои дома.