Общество 20 мая 2023, 09:23 Гипсовые гномики на дачах россиян не понравились депутату Госдумы Депутат Чаплин призвал не украшать дачи гномами и прудами, так как они не в моде piqsels

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Гипсовые гномы и маленькие пластиковые пруды вышли из моды, теперь дачи нужно украшать маленькими беседками, природными материалами и ставить переносные мангалы. Такой совет дал в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. <…> Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды», — сказал парламентарий.

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Цветную гальку, большие беседки, крупные валуны и пластиковые бассейны депутат тоже забраковал как устаревшие. Никита Чаплин посоветовал дачникам ставить скульптуры, которые органично впишутся в ландшафт участка, использовать естественные цвета и материалы.

Пруды, по его словам, лучше обложить камнем или плиткой, а вместо громоздких беседок для шашлыка сделать небольшую зону барбекю с переносным мангалом на расстоянии не меньше пяти метров от построек. Никита Чаплин добавил, что в тренде небольшие кустарники и маленькие бани.

Он также перечислил неприхотливые и устойчивые к морозам сорта сирени и объяснил, как сажать и ухаживать за кустарником.