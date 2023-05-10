Интересное 10 мая 2023, 18:49 Дачникам дали советы, как вырастить здоровую и красивую сирень Депутат Чаплин: лучше выбирать неприхотливые и устойчивые к морозам виды

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с РИА ФАН дал советы дачникам, как вырастить на своем участке здоровую и красивую сирень. В первую очередь, специалист порекомендовал разобраться с сортом кустарника.

Для российского климата, по словам Чаплина, подходят далеко не все виды этого растения.

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«Лучше выбирать неприхотливые и устойчивые к морозам виды: сирень обыкновенную „Сенсация“, сирень „Калинин“, сирень „Пастер“, сирень „Красная Москва“, сирень „Джамбул“, сирень „Утро России“, сирень „Маршал Василевский“. Плюс они еще и долго цветут. Цена за куст примерно от 1200 рублей», — сообщил он.

Садить кустарник лучше всего весной или осенью. Перед посадкой следует установить кол на дне лунки, далее расправить корешки, поставить куст в лунку и засыпать землей. После посадки следует хорошо полить куст. Глубина лунки не должна превышать 30-50 сантиметров, добавил Чаплин.