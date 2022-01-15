Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса в России не может стать платной

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцинация против коронавируса в России не может стать платной. Он сообщил, что этого не предусматривает российское законодательство.

Гинцбург отметил, что тем более лично не считает возможность введения таких платных услуг верной. Его слова привел ТАСС.

«Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», — отметил глава Центра имени Гамалеи.

Для желающих, добавил он, всегда есть возможность получить любые медицинские услуги на коммерческой основе. Это касается и вакцинации: процедуру можно пройти платно в частных клиниках.

Информация о том, что вакцинацию могут якобы сделать платной, ранее появилась на странице депутата Государственной думы Максима Иванова. Депутат написал, что правительство, возможно, рассматривает такую идею. Однако позже отметил, что выразил исключительно собственное мнение.

Вакцинация от коронавируса в России проводится на бесплатной основе. На текущий момент полный курс прошли почти 76,6 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета в стране продолжает расти и сейчас составляет 63,7%.