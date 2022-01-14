Песков рассказал, станет ли вакцинация от коронавируса платной

Российские власти не планируют отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сообщил об этом, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет», — ответил Песков.

Депутат Госдумы Максим Иванов ранее написал у себя на странице в Facebook, что в правительстве якобы планы сделать вакцинацию от коронавируса платной уже с марта 2022 года. Парламентарий отметил, что все, кто хотел защитить себя и близких, уже привились бесплатно.

«Антиваксер? Плати!» — написал Иванов.

Заявление депутата о предполагаемых планах по платной вакцинации также опроверг зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В комментарии сайту Info24.ru он заявил, что ему неизвестно, откуда Иванов взял такую информацию.

«Вижу это как очередную попытку каким-то образом информационно подстегнуть уже „завядшую“ в последние несколько дней вакцинацию», — предположил он.

Куринный заверил, что вакцинация отечественными препаратами для россиян может быть только бесплатной. Речь о платных прививках может идти только в случае с иностранными вакцинами, если их допустят в страну.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и подготовки к новой волне заболеваемости.