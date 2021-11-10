Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Чтобы победить пандемию коронавируса, нужно ввести вакцинацию от SARS-CoV-2 в национальный календарь прививок и сделать ее обязательной. Таким мнением в беседе с «Российской газетой» поделился директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — заявил ученый.

По словам Гинцбурга, коронавирус отступит, если 75% россиян пройдут вакцинацию. Для этого, ее нужно включить в национальный календарь прививок.

Ранее директор Центра имени Гамалеи объяснил, почему вакцину от коронавируса «Спутник V» до сих пор не признали в Евросоюзе. Он подчеркнул, что европейские чиновники просто не хотят замечать успехов при практическом применении препарата.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. За это время полный прививочный курс прошли 57 256 745 человек. Первым компонентом привились 60 004 358 жителей страны.