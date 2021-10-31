Гинцбург назвал причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе
Гинцбург: европейские чиновники не хотят замечать успехов вакцинации «Спутником V»
Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошло бы быстрее, если бы препарат оценивали по результатам его практического применения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, чиновники в Европе не хотят замечать успехов вакцинации российским препаратом «Спутник V». Речь идет о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском медицинском агентстве (ЕМА).
«Прививочная кампания показала, что „Спутник V“ блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — пояснил директор Центра имени Гамалеи «Вечерней Москве».
Он добавил, что признание препарата задерживают и различия в европейском и российском законодательствах. Также Гинцбург призвал учесть, что европейское сообщество еще не признало практически ни одно российское лекарство. В итоге все «шероховатости» позволяют при такой необходимости придраться к российской вакцине.