Гинцбург назвал причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе

Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошло бы быстрее, если бы препарат оценивали по результатам его практического применения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, чиновники в Европе не хотят замечать успехов вакцинации российским препаратом «Спутник V». Речь идет о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском медицинском агентстве (ЕМА).

«Прививочная кампания показала, что „Спутник V“ блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — пояснил директор Центра имени Гамалеи «Вечерней Москве».

Он добавил, что признание препарата задерживают и различия в европейском и российском законодательствах. Также Гинцбург призвал учесть, что европейское сообщество еще не признало практически ни одно российское лекарство. В итоге все «шероховатости» позволяют при такой необходимости придраться к российской вакцине.