Гинцбург связал поступки медиков-антипрививочников с недостатком образования
Александр Гинцбург объяснил поступки медиков, выступающих против вакцинации, уровнем их образования
Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от коронавируса. Глава научно-исследовательского центра связал поступки медиков, отговаривающих людей от этой процедуры, с уровнем их образования. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз, плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», — заявил он.
Главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман резко прокомментировал слова и действия противников вакцинации. «Мне непонятны вакцинные диссиденты. Это или люди очень недалекого ума, или просто какие-то врожденные нигилисты», — заявил он. Всем, кто сомневается в необходимости делать прививку от коронавируса, он посоветовал «сходить вместе с ним на экскурсию» и посмотреть на заболевших СОVID-19 своими глазами.