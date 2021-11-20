Гинцбург связал поступки медиков-антипрививочников с недостатком образования

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от коронавируса. Глава научно-исследовательского центра связал поступки медиков, отговаривающих людей от этой процедуры, с уровнем их образования. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз, плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», — заявил он.

Главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман резко прокомментировал слова и действия противников вакцинации. «Мне непонятны вакцинные диссиденты. Это или люди очень недалекого ума, или просто какие-то врожденные нигилисты», — заявил он. Всем, кто сомневается в необходимости делать прививку от коронавируса, он посоветовал «сходить вместе с ним на экскурсию» и посмотреть на заболевших СОVID-19 своими глазами.