Врач предложил вакцинным нигилистам «сходить на экскурсию» в инфекционное отделение

Главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман обратился к противникам вакцинации. Всем сомневающимся в необходимости делать прививку он предложил «сходить на экскурсию» в инфекционное отделение больницы, где лежат пациенты с COVID-19. Об этом он сообщил в эфире «360».

«Мне непонятны вакцинные диссиденты. Это или люди очень недалекого ума, или просто какие-то врожденные нигилисты. <…> Что бы я хотел сказать вакцинным диссидентам: если у них есть сомнения, то пусть они вместе со мной переодеваются и идут в инфекционное отделение. Там лежат больные люди, не подготовленные к съемкам. Пусть разговаривают с ними и спрашивают, жалеют ли они о том, что не прошли вакцинацию», — сказал Райхман.

При этом он подчеркнул, что в инфекционных отделениях лежат и те вакцинированные, которые все равно заразились коронавирусом. Однако прививка защищает их от тяжелого течения болезни.

«Такие тоже есть. Но ни один из них не попал в реанимацию, тем более на ИВЛ, и, конечно, не умер», — добавил главврач Воскресенской больницы.

Он отметил, что для эффективной борьбы с вирусом необходим комплекс мер: вакцинация и соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций. За счет этого, по словам Райхмана, появится возможность избежать тяжелых случаев заболевания и дальнейшего развития эпидемии.

«Я приглашаю всех сомневающихся (в необходимости вакцинации — прим. ред.) ко мне во вторую районную больницу — пойдем на экскурсию, побеседуем с пациентами. Ничего секретного нет. И тогда, может быть, в мозгах диссидентов появится просветление», — заключил медик.