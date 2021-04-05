Евросоюз не спешит допускать на свой рынок российскую вакцину «Спутник V» из-за опасений его высоких потребительских свойств. Ведь препарат может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе вакцинам.

«Евросоюз не спешит вывести „Спутник V“ как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил в интервью РИА «Новости» директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре. С тех пор эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Россиян, которые захотели сделать прививку от коронавируса, стало значительно больше. В весенне-летний сезон это особенно актуально, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.