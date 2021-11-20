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    20 ноября 2021, 17:36

    Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Гинцбург: врачей-антипривочников следуеь лишать диплома

    Дарья Морозова

    Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею, что врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации, следует лишать диплома. Такое предложение высказал сенатор Александр Башкин.

    Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

    По данным РИА «Новости», Башкин назвал подобное поведение непрофессиональным и призвал забирать у таких врачей диплом до конца жизни. Гинцбург согласился с ним.

    «Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», — сказал он.

    Он добавил, что врачи-антипрививочники используют свое служебное положение, нанося вред другим людям.

    Гинцбург также объяснил, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от коронавируса. Глава научно-исследовательского центра связал поступки медиков, отговаривающих людей от этой процедуры, с уровнем их образования.