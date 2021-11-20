Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею, что врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации, следует лишать диплома. Такое предложение высказал сенатор Александр Башкин.

По данным РИА «Новости», Башкин назвал подобное поведение непрофессиональным и призвал забирать у таких врачей диплом до конца жизни. Гинцбург согласился с ним.

«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», — сказал он.

Он добавил, что врачи-антипрививочники используют свое служебное положение, нанося вред другим людям.

Гинцбург также объяснил, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от коронавируса. Глава научно-исследовательского центра связал поступки медиков, отговаривающих людей от этой процедуры, с уровнем их образования.