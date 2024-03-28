Общество 28 марта 2024, 09:11 ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав Россиян с апреля обяжут предоставлять СНИЛС для получения водительских прав РИА «Новости»

Читать 360tv в

С 1 апреля россияне, которые хотят сдать экзамен по ПДД и получить водительское удостоверение, должны предоставить в ГИБДД СНИЛС. Требование установили по решению правительства. Об этом написало РИА «Новости».

СНИЛС необходимо предоставлять всем кандидатам в водители за исключением случаев, когда речь идет о сотрудниках дипломатических представительств и консульских учреждений, членов их семей. Требование не распространяется и на иностранных граждан. В случае отсутствия СНИЛС ГИБДД запросит данные самостоятельно.

Реклама

Сам процесс сдачи экзамена упростят. Теперь будущему водителю разрешат делать больше некритичных ошибок. Однако срок пересдачи экзамена в России увеличат. А учеников «серых» автошкол к экзамену в ГИБДД могут не допустить.