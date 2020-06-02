ГИБДД развеяла слухи о вводе автономеров 666 в Свердловской области

Выдавать автомобильные номера с кодом 666 в Свердловской области не собираются. Такое заявление сделали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Номера региона 196 у нас достаточно, хватит еще не на один год. Шестерки вообще не планируются у нас», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Однако ранее в СМИ появилась информация, что МВД РФ выпустила приказ о замене автономеров в некоторых регионах. Изменения якобы понадобились, чтобы избежать их дефицита.

При этом везде нужно ввести трехзначные коды. Первые цифры номеров на государственных знаках могли бы начинаться с цифр от единицы до девяти (в настоящее время возможно использовать только единицу и семерку). Таким образом Алтайский край мог бы получить серию 222, Омская область — 555, а Свердловская область код 666. Сейчас там используют комбинации 66, 96 и 196.

До 2005 года коды субъектов РФ были двузначными. Позже третью цифру прибавили для Москвы, поскольку в столице закончились серии 77, 97 и 99. Следом за ней это же сделали в Санкт-Петербурге и других регионах.