ГИБДД будет выдавать новые номерные знаки

Изменения вводятся для того, чтобы избежать дефицита номерных знаков. При этом в Москве, по мнению экспертов, номеров серий 777 и 799 хватит еще на несколько лет.

Теперь автомобилистам Алтайского края смогут присваивать номера серии 222, Омской области — 555, Свердловской — 666 и так далее.

До 2005 года коды регионов были двузначными. Затем третью цифру ввели для Москвы, когда там закончились серии 77, 97 и 99. После этого то же самое сделали в Санкт-Петербурге и других регионах.

Ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших сервисов по аренде автомобилей, американской компании Hertz. Из-за эпидемии коронавируса каршеринг стал терпеть убытки. Крупнейший акционер компании миллиардер Карл Айкан потерял из-за банкротства 1,8 миллиарда долларов.