ГИБДД разъяснила, за что водителей нельзя штрафовать на переходах

ГИБДД разослала по регионам инструкцию для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. В ней говорится, за какие действия автомобилистов не стоит наказывать.

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — говорится в разъяснительном письме за подписью начальника ГИБДД России Михаила Черникова. Выдержку из инструкции приводит «Коммерсантъ».

Если на дороге возникнут спорные ситуации, то инспекторы должны будут изучить видеозапись и попросить пешехода рассказать, как все было. В МВД изданию пояснили, что составили такую инструкцию в рамках разработки единой государственной политики в сфере безопасности дорожного движения.

Сейчас инспекторы по-своему трактуют некоторые действия водителей на пешеходных переходах. Их решения не всегда соответствуют закону.

Ранее стало известно, что в КоАП планируют добавить возможность обнуления нарушений правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры, после уплаты штрафа. Об этом пишет RT.