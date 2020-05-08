ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы в России станут обязательными

Видеорегистраторы в России не станут обязательными, штрафы за их отсутствие никто вводить не собирается. Об этом заявила Госавтоинспекция.

«Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является не обязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции», — говорится в документе на сайте ведомства.

В ГИБДД с таким заявлением выступили не просто так. Накануне в интернете появилась информация о том, что водителей без регистратора будут штрафовать. Ведомство опровергло эту новость и назвало ее фейком. Запись уже удалили.

В Госавтоинспекции отметили, что в материале содержалась скрытая реклама интернет-магазина по продаже автомобильных видеорегистраторов.

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