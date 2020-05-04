Россиянам рассказали, как распознать телефонного мошенника

Пандемия коронавируса не стала помехой для мошенников. В этой непростой для людей ситуации злоумышленники начали чаще звонить гражданам, выдавая себя за банковских сотрудников. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как вычислить афериста.

По словам Янина, любой звонок от банка лучше не принимать. Служба безопасности кредитной организации звонить не станет — у них есть более серьезные дела, отметил эксперт. Кроме того, сброс звонка от банковского представителя поможет избежать навязывания ненужных услуг.

«Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности», — приводит РИА «Новости» слова Янина.

Если же человек все же решил пообщаться со звонящим, следует быть предельно внимательными. Если вас просят продиктовать данные карты или ввести их на непроверенных сайтах — велика вероятность, что звонят мошенники.

Тогда стоит положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, который указан на обратной стороне карты.

Чаще всего от аферистов страдает более возрастная категория граждан, указал Янин. Для того, чтобы обезопасить родителей, бабушек и дедушек, можно установить лимиты на операции по карте, советует эксперт. В случае успеха мошенников это поможет избежать потери всей суммы на карте.

В «Лаборатории Касперского» еще в апреле заметили рост обманов во время самоизоляции. Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, как распознать мошенника и что нужно ему ответить.