Россиянам рассказали, как распознать телефонного мошенника
По словам Янина, любой звонок от банка лучше не принимать. Служба безопасности кредитной организации звонить не станет — у них есть более серьезные дела, отметил эксперт. Кроме того, сброс звонка от банковского представителя поможет избежать навязывания ненужных услуг.
«Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности», — приводит РИА «Новости» слова Янина.
Если же человек все же решил пообщаться со звонящим, следует быть предельно внимательными. Если вас просят продиктовать данные карты или ввести их на непроверенных сайтах — велика вероятность, что звонят мошенники.
Тогда стоит положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, который указан на обратной стороне карты.
Чаще всего от аферистов страдает более возрастная категория граждан, указал Янин. Для того, чтобы обезопасить родителей, бабушек и дедушек, можно установить лимиты на операции по карте, советует эксперт. В случае успеха мошенников это поможет избежать потери всей суммы на карте.
В «Лаборатории Касперского» еще в апреле заметили рост обманов во время самоизоляции. Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, как распознать мошенника и что нужно ему ответить.