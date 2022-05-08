ГИБДД назвала главную причину лишения россиян водительских прав

В 2021 году в России почти 80% случаев лишения прав водителей в России произошло по причине нахождения за рулем в нетрезвом виде и отказа проходить медицинское освидетельствование. Данные Госавтоинспекции привел ТАСС.

Согласно информации ГИБДД, в прошлом году в судах получено более 359 тысяч постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа. Почти 284 тысяч человек были лишены прав за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Чаще всего за это лишали прав водителей из Москвы, Московской и Челябинской областей.

Тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. В 2020 году также порядка 80% водителей были лишены прав в связи с нетрезвым вождением.

По действующему законодательству, лишить прав также можно за превышение установленного режима скорости более чем на 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения, оставление места ДТП, незаконную установку мигалок и сирены, окрашивание авто в цвет специальных служб, подложные номера и ряд других нарушений.

Ранее начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков рассказал, что россияне стали реже сдавать экзамен на водительские права. Только 12% россиян сдают городскую часть водительского экзамена с первого раза. Этот показатель упал в два раза по сравнению с 2020 годом. Также снизилась и доля россиян, которые с первого раза сдали, теоретическую часть водительского экзамена - с 40% до 35%.