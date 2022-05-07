Россиянам стало сложнее получить водительские права

Россияне стали реже сдавать экзамен на водительские права. Об этом рассказал начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков в эфире «Радио-КП».

Он отметил, что только 12% россиян сдают городскую часть водительского экзамена с первого раза. Гиляков подчеркнул, что этот показатель упал в два раза по сравнению с 2020 годом.

Также снизилась и доля россиян, которые с первого раза сдали, теоретическую часть водительского экзамена. Гиляков сказал, что этот показатель снизился с 40% до 35%.

Он отметил, что с 1 апреля ГИБДД принимает единый практический экзамен вместо отдельных «площадки» и «города». Гиляков подчеркнул, что первоначальные навыки вождения, как и навыки езды в реальных условиях, проверяются в рамках единого теста. Ранее эти экзамены были разделены между собой. Также будущие водители теперь не смогут узнать учебные маршруты из общедоступных источников информации.