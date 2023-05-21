21 мая 2023, 20:06
ГИБДД Москвы проведет рейд «Здравствуй, лето!» для безопасности школьников на дорогах
Госавтоинспекция Москвы организует рейд «Здравствуй, лето!» перед школьными каникулами
В преддверии окончания учебного сезона столичные автоинспекторы напомнят детям и взрослым о дорожной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Перед началом летних каникул столичное ГИБДД проведет общегородское мероприятие «Здравствуй, лето!» с 22 по 26 мая. Рейд нацелен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности дорожного движения.
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Автоинспекторы расскажут населению об обязанности соблюдения требований дорожной дисциплины во время летних каникул, объяснят, как обеспечить детскую безопасность на дорогах и во дворах жилых домов. Также граждане узнают о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде.
Кроме того, просветительская работа направлена на предотвращение нарушений ПДД со стороны юных велосипедистов, любителей самокатов и иных популярных среди детей средств передвижения.
«С работниками транспортных предприятий пройдут инструктажи о предупреждении и недопущении дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок пассажиров, в том числе организованных групп детей», — уточнили в ведомстве.
Ранее временные «выделенки» для велосипедистов появились на 25 московских улицах.
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