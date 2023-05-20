Москва 20 мая 2023, 15:41 Временные «выделенки» для велосипедистов появились на 25 московских улицах Заммэра Ликсутов: на 25 улицах Москвы появились временные велополосы Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные дороги оснастили временными разметками для проезда велосипедистов в 14 районах. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В столице уже создали больше 470 километров велодорожек, но на этом их обустройство не заканчивается. Для велосипедистов и самокатчиков разместили временную велоинфраструктуру еще на 25 улицах.

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«В этом году планируется обустроить 70 километров велополос, из них 60 километров во временной разметке», — уточнил Ликсутов.

Для безопасности москвичей специалисты Центра организации дорожного движения, учитывая прошлогодний опыт, расширили велодорожки и сделали цельными для связанности маршрутов. Теперь велосипедисты смогут легче ориентироваться, попав на сложные перекрестки, а водители будут видеть движение велотранспорта.

Новые разметки появились в шести административных округах: — ЦАО — в Устьинском проезде, на улице Большой Бронной, Суворовской площади, на улицах Фадеева, Петровке, Новолесной, Селезневской и в Газетном переулке. В СВАО — в Савеловском проезде; на улицах Стрелецкой, Римского-Корсакова, Мусоргского и в Юрловском проезде. В ЮЗАО — на улицах Большой Черемушкинской, Винокурова, Шверника, Гримау и Кржижановского. В ЗАО — на улицах Крылатской и Светланова. В ЮВАО — на улицах Краснодарской, Верхние Поля и Нижние Поля, а также на дублере Люблинской улицы. В ЮАО — на Загородном шоссе.

Ранее в парках Москвы появились первые 500 электровелосипедов с российским ПО.