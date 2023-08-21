Общество 21 августа 2023, 11:47 Климатолог Кокорин рассказал, что в России увеличится число смерчей из-за глобального потепления

Читать 360tv в

В Институте физики атмосферы РАН заявили, что в России с годами увеличится число ураганных ветров, смерчей и торнадо. По словам климатолога Алексея Кокорина, это связано с глобальным потеплением, написал сайт URA.RU.

«У нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта», — добавил Кокорин.

Реклама

Меняется не только средняя температура воздуха, но и режим осадков. В России они начали выпадать более неравномерно. Обложных дождей и снегопадов стало меньше, а сильных дождей — больше, резюмировал климатолог.