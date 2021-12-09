Генпрокурор выступил за сроки мелким коррупционерам

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ужесточить наказание для мелких взяточников, если они были в группе или прибегали к вымогательству. Он считает, что не всегда тяжесть преступления определяется размером взятки.

«Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», — сказал генпрокурор РИА «Новости».

Он отметил, что пока инициатива проходит согласование, им удалось снизить число таких уголовных дел — с 1113 до 484.

В 2016 году приняли закон, который позволяет освобождать от уголовной ответственности и назначать судебный штраф, если человек совершил преступление небольшой и средней тяжести впервые и возместил ущерб или другим способом загладил причиненный вред. Краснов отметил, что под этот закон подпадают и коррупционные дела. Генпрокурор считает это необоснованным, поэтому прокуратура подготовила поправки в закон, чтобы ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупционных преступлениях.