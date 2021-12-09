Взысканная с коррупционеров сумма взлетела в 6 раз с начала года

С начала года суды взыскали с российских коррупционеров более 727 миллионов рублей. Эта сумма увеличилась в шесть раз, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«В рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства с участием прокуроров по коррупционным делам взыскано в бюджет 727,5 миллиона рублей», — процитировало Краснова РИА «Новости».

Генпрокурор добавил, что такая сумма оказалась в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тогда с коррупционеров взыскали 115 миллионов рублей.

«В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнил Краснов.

Ранее приравнять коррупцию к госизмене предложил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, коррупционер изменяет гражданской присяге. В качестве примера он привел военных, которых за измену присяге обвиняют в измене Родине.