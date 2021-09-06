Генпрокурор РФ предложил приравнять к экстремизму оправдание и пропаганду нацизма

Реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма нужно прировнять к экстремистской деятельности. С этим предложением выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В понедельник он выступил с докладом на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

По мнению Краснова, включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности значительно расширит возможности противодействия таким явлениям, передало РИА «Новости».

Он также отметил, что нужно продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза. Это касается людей, которые подверглись изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.

Краснов уверен, что такие меры позволят устранить пробелы в правовом регулировании и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций России на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы войны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в середине июля напомнил, что российское законодательство запрещает размещать на обложках книг изображения нацистских лидеров. По словам официального представителя Кремля, такая популяризация недопустима.