Кремль заявил о недопустимости изображений нацистов на обложках книг

Российское законодательство запрещает размещать на обложках книг изображения нацистских лидеров. Такая популяризация недопустима, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что крупные изображения нацистов на книгах запрещены.

«Такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону», — процитировало его РИА «Новости».

Песков добавил, что другое дело, когда речь идет о справочной информации, если какие-то изображения есть внутри книги, а не на обложке. Он подтвердил, что закон в том числе предполагает запрет изображений Адольфа Гитлера.

«Зачем таких людей на обложке размещать?» — задался вопросом он.

Российский книжный союз ранее призвал магазины изъять из продажи книги с изображением нацистских лидеров, а также издания, которые могут подпадать под закон о решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом.

Песков отметил, что эти рекомендации, возможно, необходимо разъяснить подробнее.

Закон о запрете использования изображений Гитлера и других нацистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, 1 июля подписал российский президент Владимир Путин.