Общество 26 марта 2024, 14:11 Генпрокурор Краснов пообещал возмездие заказчикам теракта в Crocus City Hall Краснов: заказчиков и исполнителей теракта в Crocus City Hall настигнет кара РИА «Новости»

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Целью теракта в концертном зале Crocus City Hall являлось запугивание мирных граждан, но заказчиков неизбежно настигнет кара. Об этом на заседании итоговой коллегии Генеральной прокуратуры сказал глава ведомства Игорь Краснов.

«Ряд западных стран, разрушив вековые ценности и устои, встали на путь расчеловечивания. Наши сограждане, а особенно дети, практически ежедневно погибают от ударов беспилотников и целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов. В Москве 22 марта также совершили теракт, который унес много мирных жизней», — заявил он.

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Краснов объяснил, что у этих злодеяний общая цель — разрушить единство российского народа и запугать мирное население.

«Заказчиков и исполнителей неизбежно настигнет кара», — подчеркнул генеральный прокурор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на качественную работу прокуратуры в ходе судебного разбирательства над виновными в теракте в Crocus City Hall.