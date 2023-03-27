Общество 27 марта 2023, 23:22 Генпрокуратура выявила нарушения при строительстве Транссиба и БАМа РИА «Новости»

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Первый этап реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) проходит с нарушениями. Об этом на совещании в Совете Федерации заявила представитель Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина. Ее слова привело РИА «Новости».

Как отметила представитель ведомства, такие проблемы создают угрозу реализации проекта «Транссиб за семь дней». При этом с начала его реализации и по сегодняшний день ситуация существенно не изменилась.

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Прокуроры указали на факты затягивания сроков проектной документации и некачественное ведение бумаг. Также проекты неоднократно отравляют на Главгосэкспертизу, после чего решения меняются.

За 2022 году на трех объектах стоимость работ завысили на миллиард рублей. Цена была снижена после вмешательства прокуратуры. Проектные организации используют подложные коммерческие предложения, чтобы извлечь прибыль.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал во время послания Федеральному собранию наращивать мощности Транссиба и БАМа. По его словам, это важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока.