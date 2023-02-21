Важное 21 февраля 2023, 13:16 Владимир Путин призвал развивать Сибирь Президент Путин: Россия будет развивать Восточный полигон и Севморпуть Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин потребовал наращивать мощности Транссиба и БАМа. Во время послания Федеральному собранию глава государства призвал активно развивать Сибирь.

Россия продолжит развивать Восточный полигон и Севморпуть, заявил Владимир Путин. По его словам, это важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока.

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«У нас есть все возможности для прорывов и по другим направлениям. Нет просадки на рынке труда — добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее», — отметил президент.

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Глава государства добавил, что на первый план выходят новые перспективные глобальные рынки.

В ходе выступления Владимир Путин пообещал продолжить программу бесплатной газификации в стране. По словам президента, инициативу распространят и на социальные объекты, включая детские сады, школы и больницы.