21 февраля 2023, 13:16
Владимир Путин призвал развивать Сибирь
Президент Путин: Россия будет развивать Восточный полигон и Севморпуть
Президент Владимир Путин потребовал наращивать мощности Транссиба и БАМа. Во время послания Федеральному собранию глава государства призвал активно развивать Сибирь.
Россия продолжит развивать Восточный полигон и Севморпуть, заявил Владимир Путин. По его словам, это важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока.
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«У нас есть все возможности для прорывов и по другим направлениям. Нет просадки на рынке труда — добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее», — отметил президент.
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Глава государства добавил, что на первый план выходят новые перспективные глобальные рынки.
В ходе выступления Владимир Путин пообещал продолжить программу бесплатной газификации в стране. По словам президента, инициативу распространят и на социальные объекты, включая детские сады, школы и больницы.
Сибирь
Экономика
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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