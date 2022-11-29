29 ноября 2022, 20:53
Генпрокуратура составила список нарушений, по которым можно приостановить работу СМИ
Генпрокуратура утвердила проект о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений
Генеральная прокуратура России подготовила проект приказа с инструкцией, по которой определяются нарушения, позволяющие приостановить деятельность СМИ или прекратить действие лицензии. Документ обнародован на сайте надзорного ведомства.
Основанием для этого может стать публикация с недостоверной информацией, которую СМИ выдают за правдивую. Или если агентство предоставляет фейки, дискредитирующие Вооруженные силы России. В инструкции также перечислены материалы в неприличной форме, оскорбляющие достоинство человека и общественную нравственность, демонстрирующие неуважение к обществу, государству, официальной госсимволике страны, а также публикации с призывами к несанкционированным митингам и «массовым нарушениям общественного порядка».
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Если Генпрокуратура выявляет нарушение, то в течение пяти рабочих дней или незамедлительно ведомство должно подготовить проект требования о приостановлении деятельности СМИ. Просьба прекратить действие лицензии направляется в Роскомнадзор.
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В начале ноября депутат Александр Якубовский предложил признать организацию «Гринпис» нежелательной на территории России.
Генпрокуратура РФ
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