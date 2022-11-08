Генпрокуратуру попросят признать «Гринпис» нежелательной в России организацией | 360°

Общество 08 ноября 2022, 20:08 Генпрокуратуру попросят признать «Гринпис» нежелательной в России организацией Депутат Якубовский сообщил о предложении признать «Гринпис» нежелательной организацией РИА «Новости»

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Организацию «Гринпис» хотят признать нежелательной на территории России. Группа депутатов Госдумы решила обратиться с таким предложением в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Александр Якубовский.

По его словам, этот вопрос парламентарий обсудил с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал». По итогам беседы они приняли решение попросить главное надзорное ведомство страны признать «Гринпис» нежелательной в России.

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Якубовский отметил, что международная организация не подпадает под действие закона об иноагентах. Более конкретные причины обращения в Генпрокуратуру из-за работы «Гринпис» депутат не привел.

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В комментарии РИА «Новости» он заявил, что, хотя организация декларирует благие цели, ее работа является деструктивной. Активисты «Гринпис», заметил Якубовский, проводят антироссийские акции в других странах.

«[Они] блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует», — добавил Якубовский.

По его данным, среди руководителей «Гринпис» есть граждане недружественных стран, а финансирование работы организации на 70% состоит из средств зарубежных фондов.