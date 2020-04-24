Генпрокуратура сочла фейком ролик с отрицающими COVID-19 пенсионерками

Красноярский телеканал ТВК выпустил юмористический сюжет о борьбе с коронавирусом. В Генпрокуратуре шутку не оценили: публикацию сочли фейком и хотят оштрафовать за нее СМИ.

Надзорный орган намерен привлечь телеканал к ответственности за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, уточнил ТВК. За это могут выписать штраф до 500 тысяч рублей. Роскомнадзор уже потребовал наказать должностных лиц красноярского телеканала.

Поводом для разбирательств стал сюжет от 20 марта с заголовком «Коронавируса нет и не будет!» Главными героями в нем стали российские пенсионерки и Дональд Трамп. Пожилые женщины обвинили американского президента в пандемии коронавируса. В видео активистки сжигали распечатанные брошюры COVID-19 и заявили, что в России инфекции нет.

«Содержащаяся в указанном видеоролике информация свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ», — привел телеканал выдержку из предписания Генпрокуратуры.

На YouTube-канале ТВК ролик «Отгоняем коронавирус!» заблокировали, однако в Сети его найти по-прежнему можно.

Вокруг коронавируса ходит немало слухов и домыслов. «360» собрал самые главные из них.