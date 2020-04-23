Нас всех снабдят чипом, а потом растащат на органы. Топ страшилок о коронавирусе, граничащих с бредом

В то же время замначальник аналитического управления АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал, что постепенно фейков становится меньше, потому что ситуация особо не меняется. Если до апреля аналитики фиксировали 40-50 новых тем в день, то теперь 15-25.

Ви рассказал несколько самых глупых страшилок. Одной из них является то, что коронавирус якобы связан с бактерией Синтия, созданной искусственно. Дескать она предназначалась, чтобы «есть» нефть, а она «ест» людей.

Изъятие органов

Генпрокуратура обнаружила несколько бредовых страшилок. Одной из них был ролик на YouTube под названием «Все больше больных идут на органы». В видео утверждалось, что «под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации».

Естественно, ведомство опровергло эту информацию и направило материалы в Следственный комитет, потому что ролик подходит под статью Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Вирус любит мацу

Прокуратура нашла и другой ролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», в котором делается сомнительное заявление. Автор видео сообщает, что новая коронавирусная инфекция на самом деле является «болезнью Фейгельсона-Якобсона», существование которой скрывается. Причем ею могут быть инфицированы только представители определенных национальностей.

Маска-убийца вируса

Сотрудники генпрокуратуры России потребовали заблокировать материалы, которые сообщают о продаже многоразовых масок, якобы убивающих возбудителей болезни, включая коронавируса.

Суть страшилки: якобы есть некая маска из «медной ткани», которая «быстро убивает такие вирусы, как: Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов».

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов заявил, что эффективность таких масок не подтверждена испытаниями.

Чипирование населения

Одной из самых главных тем в теории заговора, связанной с коронавирусом, является чипирование населения всей Земли, включая россиян. Согласно этой позиции, эпидемию COVID-19 создали специально, чтобы провакцинировать все человечество. В прививке якобы должно содержаться не только лекарство, но и чип, который позволяет контролировать человека.

В результате такой вакцинации, по мнению конспирологов, правительства получат не только информацию о здоровье населения, но и о передвижении, контактах людей.

Смертельный 5G

В конце марта возник фейк о том, что источник коронавируса — 5G-вышки.Якобы работа сетей влияет на человеческий иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми к COVID-19.

Страшилка появилась в Британии, но нашла сторонников и в России. Телеведущая Виктория Боня опубликовала рассказы «обычных людей», которые заметили коронавирусные симптомы у тех, кто живет недалеко от вышек 5G.

Научный сотрудник кафедры «Телекоммуникационные системы» Московского института электронной техники Елена Омельянчук рассказала «360», что технология 5G — это всего лишь следующее поколение сотовой связи. Кроме того, башни никогда не ставят в местах, где живут люди

Создан, чтобы сократить долю пенсионеров

Смертность пожилых людей от COVID-19 значительно превышает этот показатель у молодежи. На это фоне появился фейк, что якобы коронавирус искусственно создали, чтобы сократить долю пожилого населения. На фоне таких безумных слухов неожиданным было заявление министра здравоохранения Украины. Илья Емец заявил, что инфекция не опасна для детей, однако «от нее умрут все пенсионеры».

Впоследствии чиновник извинился за свои слова. Однако новость просочилась и в российские СМИ.

Вертолеты-дезинфекторы

Еще в марте по соцсетям ходил фейк, что ночью в Москве вертолеты распыляют дезинфицирующее средство. В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом почти сразу заявили, что эти новости ложные, а подобный фейк уже фиксировали в Грузии.

Вывоз трупов

На днях следователи возбудили уголовное дело из-за пугающего фейка, что якобы из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.

Московский департамент труда и соцзащиты заявил, что обсервационный центр предназначен для оказания помощи людям, нуждающимся в изоляции. То есть здоровым людям, которые вынуждены уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими.