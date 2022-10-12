Генпрокуратура рассказала про круглосуточный надзор за частичной мобилизацией в России | 360°

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Мир
12 октября 2022, 03:59
ФБР предлагало миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией
Общество
12 октября 2022, 03:58
Россиянам объяснили, за что могут оштрафовать на заправке
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Образование
12 октября 2022, 03:30
Уроки начальной медподготовки предложили ввести в российских школах
Общество
12 октября 2022, 03:29
Журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин умер в 39 лет
Спецоперация
12 октября 2022, 03:28
Итальянский исследователь уличил западные СМИ в искажении информации о ситуации на Украине
Происшествия
12 октября 2022, 02:55
СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ
Образование
12 октября 2022, 02:54
Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом
Мир
12 октября 2022, 02:32
Глава МИД Саудовской Аравии оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Эксклюзив
12 октября 2022, 02:15
«Взял и похудел сам». Пластический хирург рассказал, что Моргенштерн планировал сделать липосакцию