Генпрокуратура рассказала про круглосуточный надзор за частичной мобилизацией в России | 360°

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Генпрокуратура рассказала про круглосуточный надзор за частичной мобилизацией в России

Генпрокурор России Краснов: надзор за частичной мобилизацией осуществляется в режиме 24/7

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Генеральная прокуратура России с начала частичной мобилизации осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

«С момента объявления указа о частичной мобилизации прокурорам всех уровней поручили обеспечить надзорное сопровождение проводимых мероприятий, в том числе с выездом в военкоматы и места сбора и подготовки мобилизованных», — отметил генпрокурор.

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По его словам, взаимодействие территориальных и военных прокуроров, а также мониторинг СМИ и обращений граждан проводится в круглосуточном режиме.

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Также Краснов напомнил, что руководители прокуратур или их заместители вошли в состав комиссии по частичной мобилизации. Они принимают граждан на пунктах сбора и в воинских частях. Отмечается, что во всех прокуратурах страны работают горячие линии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть домой призванных по мобилизации без основания. Глава государства добавил, что в призывные комиссии войдут руководители региональных прокуратур, которые будут реагировать на каждый сигнал.

Генпрокуратура РФ

Игорь Краснов

Частичная мобилизация в РФ

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