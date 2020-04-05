Уголовное дело могут завести против автора фейка о коронавирусе в Приморье

Жителю Уссурийска за фейк о коронавирусе грозит уголовное наказание. Он уже извинился перед жителями города за вранье о том, что на одном из местных предприятий якобы заболели люди.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю, на автора фейка составили протокол по статье КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Но это еще не все.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — рассказали в полиции.

Ранее в соцсетях разошлось видео на котором человек рассказывает о заражении на предприятии в Уссурийске и просит помощи у федеральных СМИ. Этот ролик увидели в полиции. Сотрудники правоохранительных органов нашли автора записи. 31 марта в Госдуме одобрили поправки в УК, которые ужесточают наказание за распространение фейков. Если последствия будут тяжкими, то за ложь можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет.

В начале этой недели из-за пандемии власти большинства регионов России ввели режим строгой самоизоляции. Людям запретили без веской причины выходить на улицу. По состоянию на 5 апреля в России коронавирусом заразился 4731 человек.