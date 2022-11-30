Общество 30 ноября 2022, 06:11 Генпрокуратура разработала порядок приостановки работы СМИ РИА «Новости»

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Сотрудники Генпрокуратуры России разработали проект приказа, в котором прописана инструкция о приостановлении деятельности СМИ, сообщила «Парламентская газета».

Ведомство будет реагировать на распространение ложной информации, которая может повлечь за собой вред жизни или здоровью россиян. Кроме того, работу СМИ могут приостановить из-за фейков о Вооруженных силах России.

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При этом источником сведений о подобных нарушениях могут быть обращения граждан, организаций, должностных лиц. В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают данные о СМИ, а также проверяют тиражируемые ими сведения. Далее материалы поступают к прокурорам, которые принимают окончательное решение.

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При выявлении нарушения заключение в течение недели отправляется в управление по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры.

На минувшей неделе Госдума окончательно приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола для СМИ. Нарушителям грозят крупные штрафы.