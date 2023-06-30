Общество 30 июня 2023, 11:01 Генпрокуратура попросила рассмотреть второе дело Фургала в Москве или Подмосковье Генпрокуратура попросила Верховный суд рассмотреть второе дело против Фургала в Москве РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть второе уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в столичном регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов бывшего чиновника.

«Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье», — сказал собеседник агентства.

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По словам юриста, защита настаивает на рассмотрении дела в Хабаровском крае. Ожидается, что решение о подсудности рассмотрения дела и мере продления пресечения обвиняемым Верховный суд вынесет в пятницу.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу против Сергея Фургала. Его обвиняют в хищении активов «МСП Банка». Экс-губернатору вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализацию денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Люберецкий суд 10 февраля приговорил Фургала к 22 годам строгого режима, признав его виновным в причастности к убийствам в 2004 и 2005 годах. Защита бывшего губернатора обжаловала приговор суда.