Криминал 16 февраля 2023, 10:11 Защита Фургала обжаловала приговор суда Адвокат Старцев: экс-губернатор Хабаровского края Фургал обжаловал приговор суда

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал вынесенный приговор в виде 22 лет тюремного заключения, попросив отправить рассмотрение уголовного дела в новом составе суда. Об этом ТАСС рассказал адвокат осужденного Александр Старцев.

«Фургал из СИЗО подал апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда. Он просит вернуть дело на новое рассмотрение в другом составе суда, отменив приговор со стадии подготовки», — сообщил он.

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Старцев добавил, что около половины фигурантов дела Фургала также попросили отменить приговор суда.

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Люберецкий суд 10 февраля приговорил бывшего главу региона на 22 года строгого режима, признав его виновным в причастности к убийствам в 2004 и 2005 годах.

С сентября 2018 года по июль 2020 года Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края. После задержания ему предъявили обвинение в причастности к деятельности преступной банды, убийству ряда бизнесменов, а также в незаконном приобретении оружия. Свою вину Фургал не признал.